Per benzina e gasolio prezzo in aumento la settimana scorsa

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Prezzi in aumento per benzina e gasolio in modalità self service nella settimana dal 5 all'11 dicembre mentre è sceso il costo del gasolio per riscaldamento.

Secondo la rilevazione del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, la verde si è attestata a 1,701 euro al litro (+12,15 centesimi con una variazione dello 0,72%) mentre il gasolio auto è salito a 1,770 euro (+5,4 centesimi con un aumento dello 0,31%).

Il gasolio per riscaldamento la settimana scorsa è costato in media 1,606 euro (91,12 centesimi in meno rispetto alla settimana precedente con una variazione di -5,37%). (ANSA).