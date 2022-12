Meloni, pronti a intervenire se Ue inefficace sul gas

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "La trattativa è in corso oggi e domani avremo ulteriori elementi. Ma siamo pronti a intervenire al livello nazionale se le misure europee dovessero tardare o essere inefficaci". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. "Sono fiera del lavoro che abbiamo fatto, penso alla produzione di gas nazionale a prezzi calmierati per le nostre imprese". (ANSA).