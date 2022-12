Meloni, non consentiamo che Putin usi il cibo come arma

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Non dobbiamo consentire che Putin utilizzi la carenza di cibo come arma contro l'Europa, come già sta facendo con il gas e il petrolio". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Meloni. "Contrastare la carenza di cibo - ha poi aggiunto - riguarda anche la sicurezza europea come conseguenza dell'instabilità dei Paesi africani". (ANSA).