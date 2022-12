Gas: nuova proposta presidenza Ue, price cap a 200-220 euro

(ANSA) - BRUXELLES, 13 DIC - La presidenza ceca dell'Ue ha messo sul tavolo dei ministri dei Ventisette riuniti a Bruxelles una nuova proposta sul price cap sul gas, fissando il tetto tra i 200 e i 220 euro a megawattora. E' quanto si apprende a margine del Consiglio straordinario Energia in corso.

In quest'ultima versione di compromesso, il meccanismo di correzione sarebbe attivato se i prezzi sul Ttf di Amsterdam raggiungono la soglia indicata per un periodo compreso tra i tre e i cinque giorni. Lo spread con gli indici di riferimento globale è fissato a 35 euro. Il testo sarà ora discusso dai ministri Ue riuniti a Bruxelles. (ANSA).