Energia: Meloni, più sicurezza con connessione Italia-Tunisia

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Voglio ricordare il recente via libera della Commissione Ue allo stanziamento di 307 milioni di euro per co-finanziare la nuova interconnessione elettrica fra Italia e Tunisia, un'opera che sarà realizzata da Terna e dalla società tunisina Steg, che costituirà un nuovo corridoio energetico fra Africa ed Europa, favorendo la sicurezza dell'approvvigionamento e l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili". Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. (ANSA).