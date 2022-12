Droga: traffico su asse Sicilia-Calabria, 54 arresti

(ANSA) - MESSINA, 13 DIC - Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, dalle prime ore odierne stanno eseguendo una maxi operazione antidroga tra Sicilia e Calabria. Le Fiamme gialle stanno eseguendo un'ordinanza del Gip di Messina, emessa, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 61 soggetti. Per 48 stato disposto il carcere, per sei gli arresti domiciliari e per altri sette l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Per l'accusa sono promotori e partecipi di una strutturata organizzazione criminale dedita alla gestione di un lucroso traffico di sostanze stupefacenti. (ANSA).