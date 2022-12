Consiglio Ue approva concessione status candidato alla Bosnia

(ANSA) - BRUXELLES, 13 DIC - Il Consiglio Affari Generali dell'Ue ha approvato la concessione dello status di candidato alla Bosnia-Erzegovina. Lo rende noto il ministro ceco per gli Affari europei, Mikulas Bel, in un tweet. La decisione sarà confermata in occasione del vertice dei leader europei che si terrà giovedì prossimo. (ANSA).