Yellen prevede inflazione molto più bassa entro fine 2023

(ANSA) - WASHINGTON, 11 DIC - "Credo che entro la fine del prossimo anno vedremo un'inflazione molto più bassa se non ci sarà uno schock imprevisto": lo ha detto alla Cbs Janet Yellen.

La segretaria al Tesoro Usa ha ammesso che "c'è un rischio di recessione" ma a suo avviso "certamente non è qualcosa di necessario per abbassare l'inflazione". (ANSA).