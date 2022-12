Tweet contro Fauci, nuova bufera su Musk

(ANSA) - WASHINGTON, 11 DIC - Con un cinquettio che ha già suscitato forti polemiche, Elon Musk ha sollecitato sulla sua piattaforma a indagare il noto immunologo Anthony Fauci, il consigliere medico della Casa Bianca e volto iconico della lotta alla pandemia, che questo mese lascia tutti i suoi incarichi. Il patron di Twitter non ha spiegato apertamente il motivo ma ha postato un meme nel quale Fauci, su uno sfondo fantasy, dice a Biden: "Solo un altro lockdown, mio re...", una critica apparente a questa misura adottata in passato per lottare contro il Covid. La richiesta di Musk riecheggia quella di molti repubblicani, che dopo la riconquista della Camera vorrebbero aprire una indagine sulla gestione della pandemia chiamando a testimoniare Fauci. Il tweet ha già ricevuto oltre 800 mila like e ha suscitato forti reazioni contrapposte, tra chi condivide l'invito ad indagare l'immunologo a chi invece chiede di mettere sotto inchiesta lo stesso Musk. (ANSA).