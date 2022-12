Conte, proposte misure per migliore reddito cittadinanza

(ANSA) - BARI, 12 DIC - "Per cambiare questa manovra abbiamo tutta una serie di emendamenti, abbiamo proposto tutta una serie di politiche per migliorare il Reddito". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine del tour 'in difesa dei più fragili' che a Bari ha fatto tappa al mercato dell'ex Manifattura tabacchi. "Vogliamo potenziare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro - ha aggiunto - ma anche un salario minimo legale e un taglio del cuneo fiscale molto più solido". (ANSA).