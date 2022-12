Natale: Codacons, un italiano su 4 pronto a riciclare regali

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Non tutti i regali di Natale saranno azzeccati e graditi, e una parte dei doni scambiati durante le festività finirà nel girone del "riciclo": 1 italiano su 4 si dice pronto a riciclare i regali di Natale: la metà dei doni riciclati sarà regalato ad amici e parenti, mentre cresce sensibilmente il numero di consumatori che metterà in vendita sul web i doni ricevuti. In base alle stime Codacons il 35% di chi ricicla i regali tenterà di venderli attraverso le nuove app, i social network e i siti di e-commerce". Lo scrive il Codacons.

"Il caro-prezzi rivoluziona intanto le abitudini degli italiani alle prese con i regali di Natale, modificando la classifica dei prodotti più regalati durante le feste, spiega l'associazione che ha realizzato una indagine per capire quali siano quest'anno i doni più gettonati destinati a parenti e amici.

Al primo posto della "top ten" dei regali di Natale che finiranno sotto l'albero si piazza la voce "abbigliamento e accessori moda", prodotti che rappresentano per gli italiani un dono soprattutto utile da regalare alle persone care. I giocattoli si confermano saldamente sul podio occupando la terza posizione, scalzati però quest'anno dagli alimentari che salgono al secondo posto della classifica, a dimostrazione di come gli italiani siano sempre più attratti da cibi, bevande, cesti a base di prodotti "Made in Italy", beni che negli ultimi anni sono entrati prepotentemente nella top ten dei regali di Natale più acquistati.

Immancabili sotto l'albero libri e cd, elettronica, prodotti per la casa, elettrodomestici, profumi e trousse, gioielli, cornici, orologi, con borse, cinte e portafogli. (ANSA).