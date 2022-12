Kristen Stewart presidente di giuria al festival di Berlino

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Kristen Stewart è stata nominata presidente della giuria internazionale del 73/o Festival del Cinema di Berlino, in programma al 16 al 26 febbraio 2023.

"Siamo entusiasti che Kristen Stewart si assuma questo incarico distinto. È una delle attrici più talentuose e sfaccettate della sua generazione", hanno dichiarato in una nota i direttori del festival Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian. "Da Bella Swan alla Principessa del Galles ha dato vita a personaggi eterni.

Giovane, brillante, Kristen Stewart è - sottolineano - il ponte perfetto tra gli Stati Uniti e l'Europa". Attrice, sceneggiatrice e regista, Kristen Stewart nel 1999, ha fatto il suo debutto sullo schermo all'età di nove anni. Solo tre anni dopo ha recitato al fianco di Jodie Foster in "Panic Room" di David Fincher, diventando popolare con la saga di Twilight e cominciando una grande carriera. Stewart è nata a Los Angeles 32 anni fa. (ANSA).