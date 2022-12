Bianca Balti, "operazione è andata bene, sono molto felice"

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "I'm goooood! L'operazione è andata tutto bene, avevo un bel dolorino quando mi sono svegliata, mi hanno dato delle robe per il dolore e adesso sono in camera mia.

Ho anche la televisione e ho anche un crocifisso. Ragazzi, niente, vi volevo solo dare un update, sono molto felice…e basta, continuerò a darvi updates anche se non ve ne frega niente". Bianca Balti, in una serie di tenere storie sui social, sta aggiornando i suoi numerosi follower sulle sue condizioni di salute dopo essere stata sottoposta nelle scorse ore a una doppia mastectomia preventiva al Providence Saint Joseph Medical Center in California.

La top model dice anche di essere comprensibilmente stanca e di avere "famissima": " Mi mangerei hambuger e patatine fritte, ma tipo 5!" dice scherzando e mostrando la misera gelatina di cui si deve accontentare per motivi medici dopo l'intervento.

La top model 38enne ha scoperto tempo fa di avere la mutazione genetica BRCA1, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie. Si tratta della stessa mutazione che ha Angelina Jolie e che l'ha portata a prendere la stessa decisione qualche anno fa. La Balti aveva dato l'annuncio dell'operazione sui social spiegando di amare "troppo la vita per non fare il possibile per preservarla" e di volere che le sue bambine trovassero in lei "la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate". In modo molto sincero non aveva nascosto di sentirsi "fragile e spaventata dall'idea di dover dipendere dagli altri".

Poco prima dell'operazione la modella ha pubblicato anche delle foto di una sua copertina di Playboy scrivendo: "Un'ode alle mie tette che mi hanno donato un sacco di soddisfazioni e sono sicura continueranno a farlo" e anche uno scatto mentre entrava in sala operatoria con il messaggio: "Prontissima a ridurre del 95% il mio rischio di contrarre un tumore al seno". (ANSA).