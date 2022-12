Torna in onda Maurizio Crozza dopo stop per Covid

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Dopo la pausa forzata delle ultime due settimane dovuta al covid, torna lo sguardo implacabile della satira di MAURIZIO CROZZA: al centro del one man show la strettissima attualità riletta con maschere, mise en scène, monologhi brucianti, che hanno fatto del suo stile un marchio inimitabile.

Penultimo appuntamento di stagione con "FRATELLI DI CROZZA", domani venerdì 9 dicembre in prima serata sul NOVE.

"FRATELLI DI CROZZA" sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

"Fratelli di Crozza" è prodotto da ITV Movie per Warner Bros.

Discovery. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori. (ANSA).