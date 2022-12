Urso, tavolo con imprese-sindacati su politica industriale

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Al tavolo a Palazzo Chigi, oggi, con Cgil, Cisl, Uil e Ugl, il ministro Adolfo Urso ha indicato che dopo la manovra economica verrà aperto un confronto con i sindacati, al Ministero delle imprese e del Made in Italy, sulla politica industriale italiana e sulle conseguenti posizioni da porre in sede europea.

Un analogo confronto ci sarà con le associazioni di impresa. In tale contesto - è l'intenzione del ministro, come indicano fonti del Mimit - verrà affrontata anche la riforma degli incentivi che sarà realizzata come collegato alla manovra di bilancio. (ANSA).