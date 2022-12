Manovra: 3.104 gli emendamenti in commissione alla Camera

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Pioggia di proposte di modifica: sono 3104, secondo quanto si apprende, gli emendamenti presentati alla manovra in commissione Bilancio alla Camera. Quelli delle opposizioni sono 2324, mentre 617 sono di maggioranza. A questi vanno aggiunte le proposte di modifica presentate dal gruppo Misto (23), dalle minoranze linguistiche (133) nonchè 7 emendamenti approvati dalle commissioni competenti che hanno esaminato la legge di bilancio in vista dell'esame in sede referente. (ANSA).