Le otto montagne e L'immensità al Sundance Film Festival

NEW YORK, 07 DIC - Le otto montagne e L'immensità sono nella line up del Sundance Film Festival 2023, che torna in presenza per la prima volta dal 2020: l'appuntamento è fra il 19 e il 29 gennaio.

Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, che ha vinto il Premio della Giuria a Cannes 2022, e L'immensità di Emanuela Crialese, entrambi film prodotti da Wildside del gruppo Fremantle, saranno presentati nella sezione Spotlight.

Tra i temi del festival, la guerra in Ucraina, il conflitto in Iran e i pericolosi della tecnologia. Il pubblico, come nelle precedenti edizioni, potrà avere accesso online a molti dei titoli in programma a partire dal 24 gennaio. '20 Days in Mariupol', è uno dei titoli più attesi nella sezione documentari. Molti film e documentari hanno star come protagoniste: c'è Anne Hathaway in Eileen, Gabriel Garcia Bernal in Cassandro e Daisy Ridley in Sometimes I Think About Dying.

