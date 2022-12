Afghanistan: prima esecuzione pubblica da ritorno Talebani

(ANSA) - KABUL, 07 DIC - Un uomo afghano condannato per omicidio è stato giustiziato in pubblico oggi, in quella che è la prima conferma di una sentenza del genere da quando gli islamisti sono tornati al potere nel Paese nell'agosto 2021.

"La corte suprema è stata incaricata di attuare questo ordine di 'qisas' in un raduno pubblico di compatrioti", dice una dichiarazione del portavoce talebano Zabihullah Mujahid, riferendosi alla giustizia "occhio per occhio" nella legge islamica. (ANSA).