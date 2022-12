Manovra: Uil, tra flat tax e dipendenti scarto Irpef fino a 800%

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - La differenza tra autonomi con un fatturato di 85 mila e pensionati e dipendenti con un reddito equivalente può raggiungere, nei casi estremi, oltre l'800% di imposte versate in più da parte di questi ultimi. E' quanto indica uno studio del Servizio politiche fiscali della Uil, secondo il quale in pratica un lavoratore autonomo verserebbe fino a 27 mila euro di Irpef in meno ogni anno, rispetto a lavoratori dipendenti e pensionati, senza contare lo sconto sui contributi previdenziali. "Una differenza enorme che non trova giustificazione", sottolinea il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. (ANSA).