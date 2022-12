Garante, 79 suicidi in carcere, tasso più alto da 10 anni

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Dall'inizio dell'anno ci sono stati 79 casi di suicidio in carcere, il numero più alto mai registrato negli ultimi 10 anni. In un rapporto il Garante delle persone private della libertà personale segnala come il dato sia ancora più allarmante se lo si rapporta al totale dei detenuti: nel 2022 sono infatti 11mila in meno rispetto al 2012, ma ci sono stati 23 suicidi in più. Si tratta di 74 uomini e 5 donne, 33 erano riconosciute con fragilità personali o sociali, senza fissa dimora, persone con disagio psichico; circa un suicidio su 5 si verifica nei primi 10 giorni dall'ingresso. In 10 anni in totale sono stati 583 i suicidi. (ANSA).