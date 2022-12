Prezzo del gas corre ad Amsterdam (+9,2%), timori per il freddo

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Avvio di seduta in forte rialzo per il prezzo del gas ad Amsterdam. I future Ttf balzano del 9,2% a 148 euro al megawattora in scia alle previsioni del tempo che si attendono almeno due settimane di temperature sotto la media stagionale nel nord ovest dell'Europa e in Gran Bretagna, secondo le previsioni di Maxar Tecnologies. L'arrivo del freddo sta intaccando le riserve accumulate durante un mese di novembre insolitamente mite, preoccupando i trader sulla capacità dell'Europa far fronte alla mancanza del gas russo. (ANSA).