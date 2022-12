Morto Dominique Lapierre, firmò 'La città della gioia'

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - E' morto all'età di 91 anni lo scrittore francese Dominique Lapierre, ex grande firma di Paris Match, autore di bestseller internazionali come La città della gioia, Più grandi dell'amore, Parigi brucia?, Mezzanotte e cinque a Bhopal. A darne conferma è la Mondadori, che ha pubblicato i suoi libri in Italia.

Nel 1982, con il sostegno di Maria Teresa di Calcutta, Lapierre aveva fondato insieme alla moglie l'associazione Action pour les enfants des lépreux de Calcutta, alla quale ha devoluto la metà dei suoi diritti d'autore, in favore di scuole e centri per la lotta alla lebbra e alla tubercolosi. (ANSA).