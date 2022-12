Hit parade, Shiva mattatore tra album e singoli

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Le uscite discografiche in vista del Natale smuovono un po' la top ten dei dischi più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Mattatore di questi ultimi giorni è il rapper milanese Shiva che conquista la vetta con il suo nuovo album Milano Demons, ma anche quella dei singoli con il brano Alleluia, con il feat di Sfera Ebbasta (ed è anche quinto con Vorrei, insieme a Lazza). Ernia è così costretto a lasciare il testimone, scivolando al secondo posto con Io non ho paura (che però è primo tra i vinili), uscito a distanza di due anni dal fortunato Gemelli). Entra direttamente al terzo posto Vasco Rossi con la registrazione live del concerto al Circo Massimo, a Roma, della scorsa estate (e diventato anche un film, passato in sala nei giorni scorsi).

Quarta piazza per Rave, Eclissi, il primo album di inediti appena uscito di Tananai, che sull'onda del successo ha anche annunciato un concerto al Mediolanum Forum di Assago. Il giovane artista precede Francesco Guccini con Canzoni da Intorto (in discesa di tre posizioni), il lavoro che ha segnato il ritorno del cantautore modenese. In sesta posizione entra l'unica donna della top ten: è Cristina D'Avena che festeggia i 40 anni di carriera: il cofanetto, che nella versione deluxe contiene 100 canzoni, vanta 9 duetti inediti da Orietta Berti a Myss Keta, da Lorella Cuccarini a Elettra Lamborghini, da Cristiano Malgioglio ad Albe per passare a Alfa, Jr Stit e Dj Matrix & Amedeo Preziosi, oltre alle incisioni originali delle sigle più amate dal 1982 al 2019.

Completano la top ten thasup, Lazza, Irama e Tiziano Ferro.

