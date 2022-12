Sito Vaticano offline, 'attività anomala continua'

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 01 DIC - Il portale ufficiale del Vaticano vatican.va ancora non funziona a regime ed è di fatto inaccessibile ad oltre 24 ore dalle prime disfunzioni registrate. "L'attività anomala continua", fanno sapere dalla sala stampa vaticana con riferimento ai tentativi esterni di accesso al sito istituzionale del Vaticano. I tentativi di accesso "non arrivano da un solo Paese", riferiscono ancora dal Vaticano (ma è notorio che gli hacker possono anche simulare tentativi di accesso e attacco da diverse località). Lo staff informatico del Vaticano è dunque al lavoro da oltre una giornata per accertare la natura della "anomalia" informatica.

