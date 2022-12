Lavrov, la Nato è coinvolta direttamente in conflitto in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Gli Stati Uniti e la Nato sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina fornendo armi e addestrando personale militare: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in conferenza stampa, come riporta Tass. Usa e Nato sono, ha detto, "direttamente coinvolti non solo con la fornitura di armi, ma anche con l'addestramento del personale militare", ha dichiarato interpellato da un giornalista. (ANSA).