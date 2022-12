La Borsa di Hong Kong balza in avvio a +3,22%

(ANSA) - PECHINO, 01 DIC - La Borsa di Hong Kong balza in avvio di seduta in scia alle valutazioni espresse dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sul rallentamento del passo di rialzo dei tassi d'interesse per combattere l'inflazione: l'indice Hang Seng sale nelle prime battute del 3,22%, a 19.196,07 punti. (ANSA).