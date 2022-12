Fabbisogno: Mef, in 11 mesi migliora di 39,5 miliardi

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Il fabbisogno del periodo da gennaio a novembre dell'anno in corso è pari a circa 63,5 miliardi, in miglioramento di circa 39,5 miliardi rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo dello scorso anno (circa 103 miliardi). Lo comunica il Mef. Il solo mese di novembre si è chiuso con un fabbisogno di 1,4 miliardi, in miglioramento di circa 8,4 miliardi rispetto al corrispondente valore di novembre 2021, che si era chiuso con un fabbisogno di circa 9,7 miliardi.

