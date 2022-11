Giganti del web, 36,3 miliardi di tasse non pagate in 3 anni

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Nel triennio 2019-2021 i giganti del web hanno 'risparmiato' 36,3 miliardi di tasse non pagate grazie ai risultati contabilizzati nei paesi a fiscalità agevolata. Emerge dall'indagine dell'Area Studi Mediobanca sulle maggiori WebSoft mondiali, secondo cui, nel 2021 circa il 30% dell'utile ante imposte è tassato in paesi a fiscalità agevolata, con un risparmio fiscale di 12,4 miliardi lo scorso anno. L'aliquota media effettiva risulta pari al 15,4%, inferiore a quella teorica del 21,9% calcolata sui principali Paesi in cui operano. In prima linea, Tencent, Microsoft Alphabet e Meta. (ANSA).