Donna uccisa in casa a Milano, uomo si costituisce

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Una donna è stata uccisa in casa, stamani, a Milano, da un uomo che subito dopo si è costituito.

Lo ha reso noto la Questura. Sul posto si trovano il 118 e la Polizia di Stato, con la Scientifica.

Dalle prime informazioni il delitto è avvenuto in un appartamento, in via Lope de Vega, e la vittima è stata colpita al torace con un'arma da taglio. (ANSA).