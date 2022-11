Ue, stock di gas pieni al 93,9%, l'inverno è al sicuro

(ANSA) - BRUXELLES, 29 NOV - "Le nostre scorte di gas sono piene al 93,9%, il dato è di questa mattina, e alla luce di ciò vi posso dire che siamo al sicuro per questo inverno". Lo ha detto la commissaria europea all'Energia Kadri Simson, nel corso di una audizione in commissione Industria ed energia (Itre) del Parlamento europeo.

"Dobbiamo però ricordare ai nostri fornitori che abbiamo l'esigenza di continuare a ricevere questi volumi di gas" e per questo "suggeriamo ai nostri Paesi membri e alle aziende" di andare avanti con "il consorzio" per gli acquisti congiunti.

(ANSA).