Ucraina: Zelenska, non basta vittoria ma serve giustizia

(ANSA) - LONDRA, 29 NOV - "La vittoria non è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di giustizia". Lo ha detto la first lady ucraina Olena Zelenska parlando davanti ai parlamentari britannici a Westminster. Facendo eco all'intervento dello Speaker dei Comuni Sir Lindsay Hoyle, che aveva paragonato il conflitto in Ucraina all'Olocausto, Zelenska ha continuato il paragone con la Seconda guerra mondiale: "Le sirene udite in tutta l'Ucraina sono identiche a quelle udite dalle generazioni britanniche che non si sono arrese e noi così non ci arrenderemo". Nel suo intervento ha accusato le truppe russe di numerosi crimini di guerra compiuti durante l'invasione, in particolare contro donne e bambini. (ANSA).