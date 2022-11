Oggi l'ultima udienza del processo contro Zaki

(ANSA) - MANSURA, 29 NOV - In base alla procedura egiziana, quella odierna dovrebbe essere l'ultima udienza del processo a carico di Patrick Zaki: lo ha sostenuto una fonte informata egiziana a Mansura prevedendo dunque - in tempi che deve decidere il giudice monocratico, ma comunque non oggi - dapprima il pronunciamento della sentenza e poi il deposito delle motivazioni. (ANSA).