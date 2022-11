Mattarella, lotta a evasione fiscale centrale nel Pnrr

(ANSA) - BERNA, 29 NOV - "In Italia si è fatto molto sul Pnrr per quanto riguarda l'evasione fiscale, con molta concretezza e indicazioni e non ci sono segnali che questo capitolo venga cambiato". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo ad una domanda al riguardo, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente svizzero Ignazio Cassis, e chiarendo che la lotta all'evasione fiscale rimane centrale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. (ANSA).