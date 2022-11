Medici e sanitari in piazza a Roma il 15/12 in difesa Ssn

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Le organizzazioni sindacali dei medici, veterinari e dirigenti sanitari manifesteranno in piazza a Roma giovedì 15 dicembre in difesa del Sistema sanitario nazionale e contro il "definanziamento ulteriore della sanità pubblica". Lo rende noto l'intersindacale medica. "Chiediamo che la legge di bilancio 2023 destini risorse reali alla salute dei cittadini; aumenti le assunzioni di personale medico, veterinario e sanitario, per migliorare le condizioni di lavoro all'interno degli ospedali e dei presidi; incrementi le retribuzioni del personale, oggi al terz'ultimo posto in Europa", affermano i sindacati. (ANSA).