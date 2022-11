Zelensky, 6 milioni di famiglie ucraine colpite da blackout

(ANSA) - KIEV, 25 NOV - "Più di sei milioni" di famiglie in Ucraina sono state colpite da interruzioni di corrente oggi, due giorni dopo i massicci attacchi russi contro il Paese. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. "Stanotte i blackout continuano nella maggior parte delle regioni e a Kiev. Più di sei milioni di famiglie in totale", ha detto il leader ucraino.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che dal 23 novembre, il numero di utenti colpiti dalle interruzioni di corrente in Ucraina si è dimezzato, passando dai 12 milioni di mercoledì - quando si è verificato l'ultimo massiccio attacco russo alle infrastrutture energetiche - ai sei milioni di oggi.

"Da mercoledì a oggi, siamo riusciti a dimezzare il numero di persone a cui viene tolta l'elettricità per stabilizzare il sistema. A partire da questa sera, continuano i blackout nella maggior parte delle regioni e a Kiev. Più di 6 milioni di utenti in totale. Quasi 12 milioni di utenti erano disconnessi mercoledì sera", ha detto Zelensky nel suo discorso serale, citato dall'Ukrainska Pravda.

Secondo il presidente ucraino, la maggior parte dei problemi ora si concentra nella capitale, così come nelle regioni di Kiev, Odessa, Lvov, Vinnitsa e Dnepropetrovsk. A partire dalla serata del 25 novembre, 600 mila utenti hanno subito interruzioni di elettricità a Kiev, e molti cittadini sono rimasti senza elettricità per più di 20 o anche 30 ore. (ANSA).