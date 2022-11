Roma: Gualtieri, a dicembre sconto 50% su Taxi e Ncc

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Come interventi per la mobilità in occasione delle prossime festività, il Campidoglio "ha previsto lo sconto del 50% su Taxi e NCC a tutti i cittadini maggiorenni, nel mese di dicembre, e lo sconto del 100% per cittadini con disabilità". Lo ha annunciato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, assieme all'assessore Eugenio Patanè, presentando Piano degli interventi del Trasporto pubblico locale nel periodo nel mese di dicembre 2023. Inoltre "durante il periodo natalizio gli operatori della sharing mobility potenzieranno la loro offerta", ha aggiunto. (ANSA).