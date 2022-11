++ Bankitalia: banche redditizie anche con aumento Npl ++

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Un raddoppio delle rettifiche sui crediti delle banche, a causa del rallentamento dell'economia, è in arrivo per i prossimi due anni. Lo stima la Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria. E però il comparto bancario, nel suo complesso, rimarrà redditizio grazie all'aumento dei tassi di interesse che, se incide sui ricavi da negoziazione, spingerà il margine di interesse delle banche italiane, la cui attività è in gran parte di intermediazione.

Come spiega il rapporto "l margine di interesse crescerebbe in media di circa un quinto all'anno" fino a fine 2024. La redditività complessiva rimarrebbe comunque positiva. (ANSA).