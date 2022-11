Femminicidio: Meloni, nomi di 104 donne proiettati a P.Chigi

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Non posso non sentire come donna, come presidente del consiglio donna" l'impegno contro i femminicidi e "come donna madre e figlia non mandare un pensiero a tutte quelle donne che anche in questo ultimo anno hanno perso la vita: dalle 18 di oggi, e ringrazio il ministro Roccella per questo, Palazzo Chigi sarà illuminato di rosso" fino a domani e "i nomi di 104 donne che sono state uccise nell'ultimo anno verranno proiettati sulla facciata. Non so se qua dentro sono 104...". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla presentazione della relazione della commissione d'inchiesta sul femminicidio in Senato. (ANSA).