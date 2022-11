Usa a Onu, Putin deciso a 'congelare' l'Ucraina

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - "Vladimir Putin è determinato a ridurre le infrastrutture energetiche ucraine in macerie. Ha deciso che se non può prendere l'Ucraina con la forza, congelerà il paese". Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, parlando in Consiglio di Sicurezza. E ribadendo che gli Usa stanzieranno altri 400 milioni di dollari in aiuti militari a Kiev per "resistere all'attacco russo".

