Sangiuliano, tanti imprenditori disponibili per Villa Verdi

(ANSA) - PIACENZA, 23 NOV - "Per Villa Verdi ci sono già tanti imprenditori del made in Italy disponibili a intervenire".

Lo ha assicurato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dopo la visita alla casa del musicista a Sant'Agata di Villanova d'Arda, nella bassa piacentina ai confini con la provincia di Parma.

"Verdi appartiene alla memoria condivisa degli italiani - ha aggiunto il ministro Sanguliano guidato nella visita al parco e nelle stanze del complesso storico da uno degli eredi, Angiolo Carrara Verdi - ed è un elemento fondante della nostra identità nazionale. Sono qui per sottolineare che il governo è molto attento al destino di questa villa, di questo museo, perché Verdi è alle fondamenta della nostra nazione, è un patrimonio di tutti gli italiani. Non è soltanto un grande compositore, per quella che è stata la sua biografia, per come è stato un protagonista del Risorgimento credo sia doveroso prestare la massima attenzione". (ANSA).