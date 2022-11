Pd:Bonaccini, sento la responsabilità, prometto massimo impegno

(ANSA) - BOLOGNA, 23 NOV - Nella "corsa" al ruolo di segretario del Pd "sento l'orgoglio e la responsabilità di impegnarmi per rendere migliore il nostro Partito e per fare la mia parte. Vi prometto il mio massimo impegno, così come lo promisi ai miei concittadini di Campogalliano 32 anni fa". E' quanto scrive, sulla sua pagina Facebook, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

"Pochi giorni fa un volontario del Pd di Campogalliano che mi conosce da tanti anni mi ha voluto mostrare un ricordo speciale - racconta -. Si tratta di un volantino che usai nel 1990 per la mia prima campagna elettorale, in cui venni eletto nel mio primo incarico pubblico tra le fila del Partito Comunista Italiano.

Sono voluto partire domenica per la mia 'corsa proprio da Campogalliano, mio paese di origine, perché - aggiunge - mi sento ancora il ragazzo di quel volantino".

Quindi, prosegue Bonaccini nel suo post, "la stessa passione che mi spinse allora mi aiuta adesso a fare un passo in avanti per candidarmi a segretario del Pd. Oggi come allora sento l'orgoglio e la responsabilità di impegnarmi per rendere migliore il nostro Partito e per fare la mia parte. Vi prometto il mio massimo impegno - conclude il presidente emiliano-romagnolo - così come lo promisi ai miei concittadini di Campogalliano 32 anni fa". (ANSA).