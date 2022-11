Commissione Senato da ok unanime a bicamerale su femminicidio

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato all'unanimità questa mattina, il testo unificato per istituire una commissione bicamerale di inchiesta sul Femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. Alle 18 la commissione è nuovamente convocata per accogliere i pareri della commissioni competenti.

Domani il testo di legge arriverà in Aula al Senato e poi passerà alla Camera, dove, secondo quanto si apprende, c'è già un accorso di massimaper l'ok definitivo. (ANSA).