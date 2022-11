Ue-19: fiducia dei consumatori in ripresa a novembre

(ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - A novembre l'indice che misura la fiducia dei consumatori nelle prospettive dell'economia è cresciuto di 3,6 punti nei Paesi dell'Eurozona e di 2,8 punti nell'Ue. Lo ha reso noto la direzione per gli affari economici (Ecfin) della Commissione Ue in base alla stima flash.

La stessa fonte sottolinea che l'indice in questione, nonostante i segnali di ripresa, resta ben al di sotto della media sia per l'Eurozona (attestandosi a meno 23,9) e sia per l'Ue (meno 25,8). (ANSA).