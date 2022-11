Terremoto magnitudo 6.9 alle Isole Salomone, allerta tsunami

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 è stata registrata alle 13:03 ora locale (le 3:03 in Italia) al largo delle Isole Salomone, nell'Oceano Pacifico meridionale. E' stata diramata una allerta tsunami.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a cica 12 km di profondità ed epicentro a 20 dalla costa ovest dell'isola di Guadalcanal. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. Il Centro allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) ha diramato un allarme per possibili onde anomale sulle coste delle Salomone entro 300 km dall'epicentro della scossa. (ANSA).