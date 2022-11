Meloni, manovra coraggiosa, figlia di scelte politiche

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Alla base delle norma che conta complessivamente 35 miliardi di euro ci sono due grandi priorità: la crescita e la giustizia sociale". Così Giorgia Meloni spiegando la manovra in conferenza stampa. "Questa - ha osservato - è una manovra figlia di scelte politiche, come è giusto e normale che sia per un governo politico, abbiamo scelto e concentrato le risorse, è una manovra coraggiosa, coerente con gli impegni che abbiamo preso con il popolo italiano e che scommette sul futuro". "Sono contenta - ha aggiunto - che l'approccio che abbiamo avuto, per come lo vedo, è quello di un bilancio familiare, quando ti occupi di bilancio familiare se mancano risorse non stai lì a preoccuparti del consenso ma di cosa sia giusto fare per far crescere la famiglia nel migliore dei modi". (ANSA).