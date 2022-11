Meloni, congedo all'80% perché si è madri anche dopo mesi

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo alla madre, retribuito non al 30% ma all'80%, fino ai 6 anni di vita del bambino perché non credo che si smetta di essere madri dopo qualche mese. E' una specie di piccolo salvadanaio di tempo che immagino per le madri se ci si dovesse trovare in situazioni di difficoltà". Così la premier Giorgia Meloni parlando di una delle nuove misure introdotte nella manovra finanziaria, durante il suo intervento all'assemblea di Confartigianato. (ANSA).