Manovra: Conte, è misera, impudente definirla coraggiosa

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Ci avevano raccontato di essere 'pronti', eppure la legge di bilancio si conferma una manovra davvero misera che, incapace di rispondere al disagio del Paese, apre una guerra agli ultimi. Nella conferenza stampa di oggi il Presidente Meloni ha parlato di una manovra coraggiosa, nel segno della crescita e della giustizia sociale: parole impudenti che suonano come una presa in giro degli italiani". Così il leader M5s in un post in cui aggiunge: "La realtà è che dopo la 'prudenza draghiana' oggi conosciamo 'l'austerity meloniana'.

