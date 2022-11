Leo, l'anno prossimo legge delega di riforma del sistema fiscale

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Stiamo lavorando su tutto il mondo del lavoro autonomo. Questo è solo l'inizio, già dalla prossima legge di bilancio, anzi prima, il prossimo anno, vogliamo porre basi per una legge delega di riforma del sistema fiscale per cambiare il rapporto tra fisco e contribuente e permettere all'Italia di essere in una posizione allineata con gli altri paesi dell'Europa". Lo ha annunciato il viceministro dell'economia Maurizio Leo in conferenza stampa sulla manovra.

