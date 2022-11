Festival di Berlino onora Spielberg con Orso d'Oro alla carriera

(ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - Il Festival del cinema di Berlino si inchina davanti a Steven Spielberg: il regista di 'Schindler's List' riceverà un Orso d'Oro onorifico nel corso del Berlinale 2023.

L'omaggio includerà una proiezione di 'The Fabelmans', l'ultimo film di Spielberg e il più personale della sua lunga carriera che include tre Oscar (e 19 nomination) e una sfilza di onori internazionali tra cui la Medaglia presidenziale della Libertà negli Usa e l'ordine di Cavaliere dell'Impero britannico.

Il festival del cinema di Berlino è in programma tra il 16 e il 26 febbraio.