Condannata segretaria nazista, complice di 11 mila omicidi

(ANSA) - ITZEHOE, 22 NOV - A 77 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, un tribunale tedesco ha inflitto oggi due anni di detenzione con la condizionale a una ex segretaria di un campo di concentramento di 97 anni: Irmgard Furchner è accusata di complicità in oltre 11.000 omicidi nel campo nazista di Stutthof, nell'attuale Polonia. Quello che si è concluso oggi nel tribunale di Itzehoe, nel nord della Germania, è uno degli ultimi processi per crimini nazisti.

Il pubblico ministero Maxi Wantzen ha dichiarato che Irmgard Furchner è colpevole di complicità nell"omicidio crudele e doloso" di oltre 11.000 persone. (ANSA).